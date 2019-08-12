Владимир Плющев: «Хоккей Квартальнова не подходит «Ак Барсу»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев подвел итоги «Кубка президента Казахстана» по хоккею.

Кубок президента Казахстана досрочно выиграл «Барыс». Удивлены?

— Нет, хозяева на таких турнирах традиционно выглядят фаворитами, тем более что «Барыс» в последние годы стал серьезной силой в КХЛ.

— Кто в Астане удивил?

— По традиции у нас большие ожидания от «Ак Барса», но этот клуб дважды проиграл, причем хозяевам — с разгромным счетом.

Откровенно говоря, для меня неудачи Казани не стали большим сюрпризом. Мы слышим много слов о перестройке стиля, но, на мой взгляд, хоккей Дмитрия Квартальнова вряд ли подходит для Казани, которая при Зинэтуле Билялетдинове привыкла решать самые высокие задачи. Рабочий, силовой стиль работает в городах-середняках, но никак не в Казани. Поэтому перестройка, которую затеяли в «Ак Барсе», вызывает у меня вопросы.

— Но в ЦСКА Квартальнов старался решать большие задачи.

— Старался, но не решал. Это большая разница.

— Что еще отметили для себя на Кубке в Астане?

— Тревожный звонок там прозвучал для всего хоккейного Татарстана. Если «Ак Барс» чередовал поражения с победами, то «Нефтехимик» проиграл вообще все. Понятно, что команда из Нижнекамска под нагрузкой, но если тренировочный процесс налажен правильно, по науке, то пять поражений в пяти матчах — это ЧП. А ведь еще год-два назад «Нефтехимик» был крепким середняком КХЛ, — сказал Плющев.

Напомним, вчера «Ак Барс» по буллитам уступил «Автомобилисту».