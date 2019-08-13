Полина Цурская: «Мне кажется, вопросы про отношения Медведевой и Загитовой уже всем надоели»

Бывшая российская фигуристка Полина Цурская поделилась мнением о проблемах освещения фигурного катания в СМИ.

— В последнее время спортивная пресса кажется очень злой. Любая новость заходит через Женю Медведеву и Алину Загитову.

— Тут я соглашусь. Сколько бы интервью я сама ни давала, меня каждый раз спрашивают про отношения Жени с Алиной, про мои отношения с ними, про отношения Тутберидзе с Женей. Мне кажется, все это давно прошло и никому не интересно. Это уже надоело, — сказала Цурская.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с известным тренером по фигурному катанию Вазгеном Азрояном.