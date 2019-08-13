Ученые выявили наиболее склонных к раку людей

Специалисты из американского Института исследования рака Даны-Фарбера выявили редкую наследственную мутацию гена, которая значительно увеличивает риск заболеть раком в любом возрасте.

По результатам исследований оказалось, что эта мутация «ускоряет движение» известного белка KRAS и способствует росту раковых клеток. Особенно это касается рака поджелудочной железы. Мутацию выявили в ходе наблюдений за семьей, где у пятерых родственников обнаружили онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами рака.

Ученые заявили, что тестирование на наличие этого гена следует рекомендовать всем людям, в семье которых выявляли случаи заболевания раком. Это может способствовать эффективному лечению опухолей на ранних стадиях, передает «Российская газета» со ссылкой на профильное англоязычное издание.

Напомним, в августе ученые выявили признаки, предшествующие раку.