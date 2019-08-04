Ученые рассказали, что предшествует раку

Ученые из Университета Британской Колумбии заявили, что высокий уровень инсулина в крови предшествует онкологическому заболеванию, например раку молочной железы.

По мнению исследователей, больше страдает поджелудочная железа, которая быстрее изнашивается, так как вырабатывает много инсулина, сообщает Medicalxpress.

Так, эксперимент с мышами, который длился, год, показал, что животные со сниженным уровнем инсулина оказались защищены от появления рака поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года впервые было выявлено 624,7 тысячи случаев злокачественных новообразований, что на 1,2% больше по сравнению с 2017 годом. На 100 тысяч населения в 2018 году приходится 425,3 впервые выявленных случаев рака. Это рекордное число за всю историю.