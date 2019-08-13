АКИТ предложила новую схему онлайн-торговли алкоголем

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Свою инициативу глава ассоциации Артем Соколов изложил в письме в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Схема предполагает, что курьеры будут использовать онлайн-кассы с помощью своих смартфонов и планшетов и сами формировать чеки. В таком чеке в любом случае будет зафиксировано время продажи алкоголя, даже если он был оплачен заранее, так что обойти запрет на реализацию спиртного в неустановленное время покупателям не удастся.

При доставке товара курьер может спрашивать паспорт покупателя, если сомневается в его совершеннолетии, сказано в письме АКИТ. Фактически проверка возраста покупателя будет проходить так же, как сейчас это происходит в обычном магазине.

Опрошенные «Известиями» эксперты указывают, что именно курьер является слабым местом новой схемы. Он работает непублично и обладает широкими возможностями по нарушению схемы, что открывает простор для обхода закона и мелкой коррупции.

Сейчас торговля алкоголем в Сети запрещена. Однако этим летом Минфин РФ доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Ведомство рассчитывает сделать онлайн-торговлю спиртным легальной к 2020 году, но против выступает Минздрав РФ.