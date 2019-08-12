В «Роскосмосе» прокомментировали приближение к Земле астероида

Астероид 2019 OU1, который движется к Земле, не представляет никакой опасности для планеты и людей. Об этом сообщил «Роскосмос».



По данным госкорпорации, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 28 августа и составит 1 млн км.

«Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения», — сообщили в «Роскосмосе».

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида. 2019 OU1. Сближение ожидается в конце августа.