NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром 160 метров

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида. 2019 OU1. Сближение ожидается в конце августа.

По данным NASA, диаметр астероида составляет около 160 метров. СМИ сравнивают его размер с египетской пирамидой Хеопса — высота пирамиды меньше диаметра астероида на 20 метров.

Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.

В марте этого года NASA также сообщало о приближении крупного астероида к Земле. Ожидалось, что он пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны.

