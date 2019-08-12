Минздрав РФ назвал регионы, где больше всего детей имеют лишний вес

Министерство здравоохранения РФ сообщило об увеличении количества детей с лишним весом на 5% за прошлый год и назвало регионы с наибольшим количеством детей, страдающих от ожирения.

Согласно данным сборника, число детей с ожирением до 14 лет составило 338,5 тыс. в 2018 году, в 2017 году этот показатель был 321,6 тыс. За весь прошлый год зарегистрировано 1311,5 случая на 100 тыс. населения, в 2017 году — 1252,3 случая, передает цифры ТАСС.

Названы три федеральных округа, где больше всего детей страдают от лишнего веса: Северо-Западный (1547 пациентов), Приволжский ( 1542,1) и Сибирский (1482).Среди регионов в Северо-Западном федеральном округе по данному показателю лидирует Архангельская область и Республика Карелия. В ПФО — Ульяновская и Оренбургская области. В Сибири больше всего детей с избыточным весом в Алтайском крае и Иркутской области.

В докладе отмечается, что эти показатели могут измениться, потому что они рассчитаны по состоянию на 1 января 2018 года.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения РФ рассказал о возможных причинах заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца.