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Минздрав назвал одну из основных причин заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца

17:35, 11.08.2019
Минздрав назвал одну из основных причин заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца
Фото: torange.biz

Одной из основных причин заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца является низкая физическая активность. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ в Facebook Олег Салагай.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности. Регулярная физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний, депрессии, а также улучшить общее самочувствие», — пишет чиновник.

Он также отметил, что не стоит путать физическую активность с занятиями спортом. Первое понятие включает в себя прогулки пешком или на велосипеде, некоторые виды работ, игры, спорт или запланированные упражнения вместе с семьей или самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России порядка 12 тыс случаев заболеваемости онкологией ежегодно связаны с профессией. Однако фактически признаются только 20—30 случаев.

    ОбществоМедицина
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