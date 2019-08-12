Центробанк выпустил монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

12 августа Центробанк выпускает в обращение памятные монеты с героями мультфильма «Бременские музыканты». Они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация».

Монеты выполнены в трех вариантах : серебряная монета номиналом 3 рубля, тираж составляет 3 тыс. штук, и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и цветном изображении. Тираж составил 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно, сообщается на сайте Центробанка.

В серии «Российская (советская) мультипликация» представлены памятные монеты с изображением героев мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни Пух» и «Три богатыря».

Напомним, ранее Банк России запустил в обращение памятную монету в честь 550-летия столицы Чувашии.

