«Однажды в… Голливуде» возглавил российский прокат по итогам выходных

Фильм «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино стал лидером по сборам в российском прокате по итогам уик-энда. Картина собрала 516,9 млн рублей, следует из данных kinobusiness.com

На втором месте оказался спин-офф серии «Форсаж», картина «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ее сборы составили только 180,6 млн рублей. Далее следует «Король Лев» со сборами в 108,1 млн руб., «Дора и затерянный город» (61,9 млн руб.) и «Страшные истории для рассказа в темноте» (47,1 млн руб.)

Квентин Тарантино, напомним, лично прибыл в Москву для презентации фильма. Во время визита он встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским, который устроил для режиссера экскурсию по музеям московского Кремля и подарил сборник стихов Пастернака.

«Реальное время» публиковало рецензию на новый фильм Тарантино.

