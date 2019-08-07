Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака

Министр культуры РФ Владимир Мединский подарил американскому режиссеру Квентину Тарантино копию первого издания книги стихов «Близнец в тучах» Бориса Пастернака, об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Тарантино приехал в Россию на премьеру своего девятого фильма «Однажды в... Голливуде», вместе с Мединским побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

«Глава Минкультуры России подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В свой последний визит в Москве в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкино», — сообщает пресс-служба Минкультуры России.

7 августа американский режиссер посетит московскую премьеру своей картины «Однажды в… Голливуде», которую ранее показали на Каннском кинофестивале. Лента выйдет в российский прокат 8 августа.

Ранее Тарантино поделился, о чем его новый фильм.

