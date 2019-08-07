«Башнефть» выплатила по облигациям 1,2 млрд рублей

ПАО «АНК «Башнефть» отчиталось о выплате процентов по облигациям четырех серий. Общая сумма выплат составила 1,24 млрд рублей.

Тринадцатый купонный период по всем четырем выпускам ценных бумаг длился с 5 февраля до 6 августа.

По облигациям серии 06 доход составил 383,9 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия информации.

По серии 07 доход достиг 441,3 млн рублей, по серии 08 — 191,9 млн, по серии 09 — 220,6 млн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года «Башнефть» решила направить на дивиденды 28,2 млрд рублей. Оставшиеся 73,6 млрд рублей чистой прибыли решено оставить нераспределенными.