Сергей Герасимец: «Дуэт Азмуна и Дзюбы — лучший в российском чемпионате»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением об игре экс-игрока «Рубина» Сердара Азмуна за питерскую команду.

«У «Зенита» великолепный дуэт форвардов — Сердар Азмун и Артем Дзюба. Я считаю его самым лучшим в российском чемпионате и добавлю, что эта пара гораздо сильнее, сильнее с большим отрывом всех нападающих в других командах. Важно, что «Зенит» может играть в атаке разнообразно — скоростной Азмун и мощный Дзюба, который может продавить любого защитника.

Они отлично взаимодействуют, забивают с передач друг друга. Это важнейший момент — взаимопонимание, игра друг на друга. Вспомните, когда в «Зените» был дуэт в нападении Александр Кержаков и Александр Бухаров, так была серия матчей в десять, в которых они ни разу мяч друг другу не отдали.

Сейчас моментов у петербуржцев в каждом матче много, но реализация на низком уровне. В игре с «Динамо» только во втором тайме у Азмуна было три возможности забить, но он ни одну не использовал», — сказал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» не собирается расставаться с полузащитником Игорем Коноваловым.