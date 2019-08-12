«Рубин» не планирует расставаться с Игорем Коноваловым

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов не перейдет в московский «Спартак» в нынешнее трансферное окно. Об этом заявил комментатор Нобель Арустамян.

«На днях в твиттере прошла информация, что хавбек «Рубина» Коновалов может как раз оказаться в «Спартаке». Игорь в инстаграме подписался на аккаунт красно-белых, а слухи давно его связывают со «Спартаком».

Но нет, «Рубин» не находится в переговорах со «Спартаком» по Коновалову. Предложений от красно-белых не было, и в самой Казани расставаться с ним в это окно не планируют», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов удалил фотографии с «Рубином» в «Инстаграм» и подписался на «Спартак».