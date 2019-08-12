Никита Макаров о дебюте за «Рубин»: «Вначале была дрожь, потом все стало нормально»

Полузащитник «Рубина» Никита Макаров рассказал о своих ощущениях от дебюта за казанский клуб в игре с «Краснодаром» (0:1).

«Когда тренер сказал переодеваться, готовиться, у меня была дрожь. Но потом, после первой передачи, после первого действия все прошло, потом влился и стало все нормально. Конечно, хотелось победить, но я в то же время рад, что дебютировал за главную команду.

Это была моя цель, я ее достиг, теперь нужно двигаться дальше, работать. Очень важно приносить пользу команде. Поражение подпортило впечатления от первой игры, мы заслуживали как минимум ничью», — сказал Макаров.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях уступил «Краснодару», победный гол на счету Ивана Игнатьева.