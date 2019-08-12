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«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» заинтересовались месторождениями в Туркменистане

08:55, 12.08.2019
«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» заинтересовались месторождениями в Туркменистане
Фото: ru.m.wikipedia.org/ Government.ru

«Роснефть», «Лукойл», «Газпром» проявили интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Приходько также напомнил, что «Транснефть» оказывает услуги туркменским компаниям по транспортировке нефти. В 2019 году запланировано к транспортировке 2,26 млн тонн нефти из Туркменистана, пишет ТАСС.

Сегодня Приходько также раскрыл подробности подписанного в июле документа о сотрудничестве между «Транснефтью» и «Татнефтью». Сотрудничество лежит в сфере бурения нефтяных и газовых скважин.

ПромышленностьНефть
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