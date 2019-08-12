«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» заинтересовались месторождениями в Туркменистане

«Роснефть», «Лукойл», «Газпром» проявили интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Приходько также напомнил, что «Транснефть» оказывает услуги туркменским компаниям по транспортировке нефти. В 2019 году запланировано к транспортировке 2,26 млн тонн нефти из Туркменистана, пишет ТАСС.

Сегодня Приходько также раскрыл подробности подписанного в июле документа о сотрудничестве между «Транснефтью» и «Татнефтью». Сотрудничество лежит в сфере бурения нефтяных и газовых скважин.