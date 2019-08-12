«Татнефть» совместно с «Туркменнефтью» займутся бурением в Туркменистане

«Татнефть» и туркменская национальная нефтяная компания «Туркменнефть» подписали документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Как передает «РИА Новости», меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества компании подписали еще в июле. Речь, вероятно, идет о соглашении, подписанном во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан. Тогда при участии Бердымухамедова и президента РТ Рустама Минниханова также подписали соглашение о поставке 2 тысяч КАМАЗов в Туркменистан и еще ряд документов о сотрудничестве.

Напомним, что еще в мае этого года «Татнефть» озвучила «Туркменнефти» три различных предложения по сотрудничеству. Инвестиции в случае дальнейшего расширения сотрудничества оценивались не менее чем в $200 млн.