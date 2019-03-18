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НАСА заявило о приближении крупного астероида к Земле

05:18, 18.03.2019
НАСА заявило о приближении крупного астероида к Земле
Фото: pixabay.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны.

Сближение состоится 22 марта. Расстояние между планетой и космическим объектом будет составлять около 305 тыс. километров, что на 80 тыс. километров меньше, чем дистанция от Земли до Луны.

Скорость движения астероида составляет около 5 километров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предложит ООН запретить добычу полезных ископаемых на астероидах.

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