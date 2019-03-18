НАСА заявило о приближении крупного астероида к Земле

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны.

Сближение состоится 22 марта. Расстояние между планетой и космическим объектом будет составлять около 305 тыс. километров, что на 80 тыс. километров меньше, чем дистанция от Земли до Луны.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O

— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.

Скорость движения астероида составляет около 5 километров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предложит ООН запретить добычу полезных ископаемых на астероидах.