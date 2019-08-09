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Игорь Коновалов удалил фотографии с «Рубином» в «Инстаграм» и подписался на «Спартак»

19:51, 09.08.2019
Игорь Коновалов удалил фотографии с «Рубином» в «Инстаграм» и подписался на «Спартак»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в своем «Инстаграм» удалил все фотографии, связанные с казанским клубом.

Также футболист сменил аватарку и подписался на аккаунт московского «Спартака».

Отметим, что Коновалов является воспитанником «красно-белых». Начиная с прошлого года, опорного полузащитника «Рубина» периодически сватают в «Спартак».

В этом сезоне на счету Коновалова четыре игры в стартовом составе казанцев.

СпортФутбол Татарстан
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