Игорь Коновалов удалил фотографии с «Рубином» в «Инстаграм» и подписался на «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в своем «Инстаграм» удалил все фотографии, связанные с казанским клубом.

Также футболист сменил аватарку и подписался на аккаунт московского «Спартака».

Отметим, что Коновалов является воспитанником «красно-белых». Начиная с прошлого года, опорного полузащитника «Рубина» периодически сватают в «Спартак».

В этом сезоне на счету Коновалова четыре игры в стартовом составе казанцев.