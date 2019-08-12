Ученые нашли связь между употреблением кофеина и мигренью

Исследователи из Бостонского университета (США) обнаружили связь между употреблением напитков, содержащих кофеин, и приступами мигрени. Однако частота приступов увеличивалась только после трех порций за день.

Ученые предполагают, что исследование доказывает влияние различных доз кофеина на проводящие боль рецепторы, сообщает The American Journal of Medicine.

Научная работа предполагала сбор данных у респондентов. В эксперименте принял участие 101 человек. Мужчины и женщины, страдающие мигренью, должны были в течение шести недель каждое утро и вечер вносить в специальный электронный дневник ряд показателей: данные о количестве и продолжительности приступов, сколько раз за день они употребляли напитки с кофеином и еще несколько пунктов о влияющих на мигрень факторах.

Ранее ученые доказали, что ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, включая кофе или чай, за несколько часов до сна не оказывает влияния на его качество.