Исследование: регулярное употребление кофе за несколько часов до сна не влияет на его качество

Ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, включая кофе или чай, за несколько часов до сна не оказывает влияние на его качество. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

На протяжении 14 лет специалисты из Флоридского Атлантического университета в сотрудничестве с коллегами из Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима сна добровольцев в зависимости от употребляемого ими количества кофеина, алкоголя и никотина. Они анализировали данные специальных наручных датчиков о продолжительности и качестве сна и потом сравнивали их с записями о количестве и наборе съеденных продуктов.

Результаты показали, что около 40% участников употребляли кофеин хотя бы один раз за период наблюдений, что никак не сказалось на качестве их ночного отдыха.



«Лица, употреблявшие никотин или алкоголь за четыре часа до сна, испытывали определенные проблемы с его качеством по сравнению с людьми, не принимавшими данных веществ. При этом мы не нашли какой-либо взаимосвязи между употреблением кофеина перед сном и расстройствами ночного отдыха», — отметила профессор из Флоридского Атлантического университета Кристин Спадола.

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