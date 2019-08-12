ФНС рассказала о 26 тысячах зарегистрированных самозанятых в Татарстане

Федеральная налоговая служба назвала число самозанятых граждан России, которые зарегистрировались в приложении «Мой налог» и легализовали свой доход. В Татарстане это число достигло 26 тысяч.



Всего на начало августа зарегистрировано 162 тыс. человек по всей России: 96 тыс. из них — в Москве, 36 тыс. — в Московской области и 4 тыс. — в Калужской области, сообщают «Известия».

Больше всего среди самозанятых тех, кто занимается перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.



Напомним, ранее эксперты назвали причины, почему в Татарстане не хотят регистрироваться в качестве самозанятых.







