Эксперты назвали причины уклонения татарстанцев от регистрации самозанятыми

Казанское агентство «ПромРейтинг» провело исследование о статусе самозанятых в Татарстане. Опрос показал, почему микропредприниматели не торопятся регистрироваться, и позволил составить социальный портрет уклонистов.

Большинство опрошенных считают главной причиной уклонения от регистрации самозанятыми опасность утраты анонимности перед государством. Выход из тени выявит резидента перед налоговой, и спрятать доходы уже не получится. Такой ответ дали 41,9% респондентов.

Также 31,2% опрошенных считают важной причиной отсутствие информации о преимуществах статуса. Бюрократической волокиты опасаются 24,7% опрошенных. Об отсутствии связи между уплатой налогов и улучшением жизни напомнили 24,4% респондентов. К тому же 16,5% не видят выгоды от регистрации.

Исследование показало, что к регистрации могут подтолкнуть следующие шаги:

Серьезная ответственность за уклонение (29,4%).

Более широкое информирование о плюсах статуса (28,3%).

Доработка вопроса о пенсиях и медобслуживании (12,9%).

Снижение налогов (6,4%).

Персональное информирование предпринимателей (5%).

Из материалов исследования следует, что уклоняются от регистрации чаще всего мужчины от 28 до 35 лет. Они оказывают услуги, не требующие специального образования. Основной причиной считают опасность навсегда выйти из тени.

В свою очередь социальный портрет самозанятого на сегодня таков: женщина, 28—35 лет, предоставляет услуги, требующие специального образования, надеется в будущем расширить свой бизнес.