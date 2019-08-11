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Хабиров посоветовал самостоятельно придумывать поздравления с праздником Курбан-байрам

16:19, 11.08.2019
Хабиров посоветовал самостоятельно придумывать поздравления с праздником Курбан-байрам
Фото: wikipedia.org

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посоветовал самостоятельно придумывать текст поздравления с одним из главным праздником у мусульман и поздравил верующих с Курбан-байрамом. Соответствующий пост он выложил на своей странице в «Инстаграме».

«Мои группы в мессенджерах, как и у всех, переполнены картинками с поздравлениями с Курбан-байрамом. Кто-то из друзей говорит, что это разновидность спама и чем слать картинки из сети — лучше придумать собственный текст для поздравления близких с одним из главных праздников Ислама...», — написал Хабиров.

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Мои группы в мессенджерах, как и у всех, переполнены картинками с поздравлениями с Курбан-байрамом. Кто-то из друзей говорит, что это разновидность спама и чем слать картинки из сети — лучше придумать собственный текст для поздравления близких с одним из главных праздников Ислама... Мне кажется — совсем неплохо, что так или иначе люди хотят говорить о религии, думать о Вечном... Поздравляю всех мусульман, всем мира и добра, ну и все же — еще желаю находить время на то, чтобы говорить и писать тёплые собственные слова для поздравления близких...)))

Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)

Он поздравил всех мусульман с праздником и пожелал находить теплые слова для родных и близких людей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

ОбществоВластьКультура Башкортостан
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