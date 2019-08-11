Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял сегодня участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама. Кроме того, он поздравил мусульман республики с этим праздником.

Глава республики выложил в Instagram снимок Белой мечети в Болгаре, к нему был приложен текст поздравления.

Намаз в Галеевской мечети провёл муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В своей проповеди глава ДУМ РТ рассказал об истории возникновения Курбан-байрама. Он напомнил об испытании пророка Ибрагима, который во имя веры был готов отдать жизнь собственного сына. Но Аллах смилостивился, и жертва была заменена бараном, передает пресс-служба президента РТ.

Камиль хазрат Самигуллин затронул тему семейных ценностей, воспитания детей и заботы о близких.

После этого в мечети состоялась праздничная молитва.