В России отзовут более 22 тысяч автомобилей BMW 5-й и 6-й серии

Официальный представитель BMW в России, компания «БМВ Русланд трейдинг», решила отозвать 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серии.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года, отмечено в сообщении Росстандарта.

Автомобили решили отозвать из-за последствий после долговременных воздействий. Например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. А также к различным сбоям в работе, вплоть до невозможности запуска.

«БМВ Русланд трейдинг» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей BMW о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

В июле этого года уже сообщалось, что BMW отзовет в России 560 тысяч автомобилей. Это связано с угрозой коррозии на обшивке аккумулятора, которая может привести к проблемам с проводкой.

