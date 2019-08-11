Новости общества

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

240 тысяч мусульман отметили Курбан-байрам в Москве

14:47, 11.08.2019
240 тысяч мусульман отметили Курбан-байрам в Москве
Фото: pixabay.com

Праздновать Курбан-байрам в Москве начали на шести городских площадках. В мечетях собрались около 240 тысяч человек.

«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тысяч человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем»,— цитирует ТАСС руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Отмечается, что в честь религиозного праздника было ограничено движение машин в местах богослужения.

Напомним, президент РТ поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам и принял участие в праздничной молитве.

      ОбществоКультура
      Распечатать материал
      комментарии 0

      комментарии

      Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

      Войти через соцсети
      Свернуть комментарии

      Читайте также

      Спецпроекты

      Рекомендуем

      Новости партнеров