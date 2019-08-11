240 тысяч мусульман отметили Курбан-байрам в Москве

Праздновать Курбан-байрам в Москве начали на шести городских площадках. В мечетях собрались около 240 тысяч человек.

«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тысяч человек. Богослужения проходили на шести площадках — это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем»,— цитирует ТАСС руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Отмечается, что в честь религиозного праздника было ограничено движение машин в местах богослужения.

Напомним, президент РТ поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам и принял участие в праздничной молитве.