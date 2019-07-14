Под Самарой из грузовика вылилось около тысячи литров нефти

В результате столкновения нефтевоза с легковым автомобилем под Самарой разлилось около 1 тысячи литров нефти.

Инцидент случился на 957-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в ночь на воскресенье, 14 июля. Участниками ДТП стали Lada Vesta и грузовая машина Scania. Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что цистерна опрокинулась на бок и случилась утечка нефти из наливной горловины объемом 1 кубометра на площади около 150 квадратных метров.

Прибывшие спасатели провели работы по локализации утечки нефти путем обвалования. Движение на данном участке в настоящее время восстановлено.

Напомним, ранее Следком назвал причину аварии на реке в Туве, где погибли девять человек.