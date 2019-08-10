Вячеслав Буцаев: «Не хватает стабильности, нам предстоит работать, засучив рукава»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча своей команды против «Салавата Юлаева» на «Кубке президента Казахстана».

«Опять не хватает стабильности, концентрации на все шестьдесят минут. Местами мы играли так, как объясняли ребятам, но, наверное, эмоции и жажда победы иногда перехлестывали. И на почве этого допускались ошибки, за которые любой соперник наказал.

Энергичная игра получилась, могли как забить, так и пропустить. Тем не менее, понравилось, как сегодня действовала команда, как настроилась на эту встречу, были заметны эмоции — это плюс.

Еще раз отмечу, мы получили хороший урок, приехав на этот турнир, сыграли с сильными командами, выявили наши слабые места, поняли над чем нам предстоит работать, засучив рукава», — сказал Буцаев.

Напомним, сегодня «Нефтехимик» уступил по буллитам «Салавату Юлаеву» (1:2).