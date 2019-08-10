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«Нефтехимик» по буллитам уступил «Салават Юлаеву» на «Кубке президента Казахстана»

12:44, 10.08.2019
«Нефтехимик» по буллитам уступил «Салават Юлаеву» на «Кубке президента Казахстана»
Фото: ak-bars.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках четвертого тура «Кубка президента Казахстана» уступил по буллитам уфимскому «Салавату Юлаеву».

Счет в матче открыли нижнекамцы, точный бросок удался Шафигуллину. Уфимцы смогли отыграться в начале второго периода, цели достиг выстрел молодого нападающего Амирова. Он же стал автором победного буллита в ворота «Нефтехимика».

Поражение стало для нижнекамского коллектива четвертым на «Кубке президента Казахстана». Теперь игроки «Нефтехимика» отправятся в Нижнекамск.

Напомним, вчера «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» — 1:5.

СпортХоккей Татарстан
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