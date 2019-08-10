«Нефтехимик» по буллитам уступил «Салават Юлаеву» на «Кубке президента Казахстана»

Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках четвертого тура «Кубка президента Казахстана» уступил по буллитам уфимскому «Салавату Юлаеву».

Счет в матче открыли нижнекамцы, точный бросок удался Шафигуллину. Уфимцы смогли отыграться в начале второго периода, цели достиг выстрел молодого нападающего Амирова. Он же стал автором победного буллита в ворота «Нефтехимика».

Поражение стало для нижнекамского коллектива четвертым на «Кубке президента Казахстана». Теперь игроки «Нефтехимика» отправятся в Нижнекамск.

Напомним, вчера «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» — 1:5.