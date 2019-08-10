В Уфе в строящемся жилом доме начал гореть пенопласт

Сегодня, 10 августа, в Уфе в строящемся жилом доме на первом этаже начал гореть пенопласт. Площадь горения составила 40 кв. м.

На место происшествия были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара номер 1. Пожар был ликвидирован в 14.32 по башкирскому времени.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось, что власти Ачинского района Красноярского края вновь объявили режим чрезвычайной ситуации после повторных взрывов на складе боеприпасов под Ачинском.



