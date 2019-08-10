В Уфе в строящемся жилом доме начал гореть пенопласт
Сегодня, 10 августа, в Уфе в строящемся жилом доме на первом этаже начал гореть пенопласт. Площадь горения составила 40 кв. м.
На место происшествия были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара номер 1. Пожар был ликвидирован в 14.32 по башкирскому времени.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установит дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось, что власти Ачинского района Красноярского края вновь объявили режим чрезвычайной ситуации после повторных взрывов на складе боеприпасов под Ачинском.
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