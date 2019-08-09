В Ачинском районе Красноярского края после новых взрывов вновь ввели режим ЧС

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Власти Ачинского района Красноярского края вновь объявили режим чрезвычайной ситуации после повторных взрывов на складе под Ачинском.

В сообщении администрации уточняется, что режим ЧС является регионального уровня реагирования

Ранее сегодня на складе боеприпасов под Ачинском вновь произошли взрывы. По последним данным пострадали девять человек.

Напомним, что в прошлый раз власти сняли режим чрезвычайной ситуации со всего Ачинского района 7 августа после тушения пожара на складе.