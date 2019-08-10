Правление «Роснефти» получило за апрель-июнь 1,7 млрд рублей

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По итогам II квартала 2019 года члены правления «Роснефти» получили вознаграждения в размере 1,69 млрд рублей. При этом по сравнению с апрелем-июнем 2018-го этот показатель сократился на 0,2%.

Зарплата членов правления «Роснефти» во II квартале также сократилась по сравнению с январем — мартом 2019 г. на 14,6%, следует из отчетности нефтяной компании.

При этом представитель компании рассказал, что президент России в апреле наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Кроме того, выплаты премий членам правления связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, передает «РИА Новости».

Ранее партия «Яблоко» просила Генпрокуратуру проверить информацию о возможном использовании главой компании Игорем Сечиным корпоративных самолетов в личных целях. Однако в надзорном ведомстве не нашли оснований для проведения проверки.