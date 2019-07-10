Генпрокуратура отказалась проверять «Роснефть» из-за полетов корпоративных самолетов на курорты

Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для проверки «Роснефти» из-за публикаций о возможном использовании главой компании Игорем Сечиным корпоративных самолетов в личных целях.



С просьбой проверить «Роснефть» в Генпрокуратуру обращалась партия «Яблоко». Там заявили, что намереваются обжаловать отказ в судебном порядке, пишет «Русская служба Би-би-си».

Ранее СМИ сообщили, что Сечин мог использовать корпоративные самолеты «Роснефти» для личных целей. В период с января 2015-го по май 2019 года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз — на Мальдивы, семь раз — в испанскую Пальма-де-Майорку. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в тот момент находились самолеты «Роснефти».