Эксперты нашли планеты, наиболее похожие на Землю

Ученые из Израиля выяснили, что две планеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, которые больше похожи на Землю, чем другие известные экзопланеты.



Звезда Тигардена расположена на расстоянии 12,5 световых года от Земли. Около нее находятся две землеподобные экзопланеты — Teegarden b и Teegarden с. Их обнаружили в июне 2019 года в ходе проекта поиска планет вокруг красных карликов CARMENES survey.

Экзопланеты находятся достаточно близко к звезде, периоды их обращения составляют 4,9 и 11,4 дня. Исследователи не исключают, что на планетах может существовать жидкая вода, сообщает Phys.org.

Ранее ученые рассказали, как человечество изменило Землю за 50 лет.