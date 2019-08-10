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Эксперты нашли планеты, наиболее похожие на Землю

04:32, 10.08.2019
Эксперты нашли планеты, наиболее похожие на Землю
Фото: pixabay.com

Ученые из Израиля выяснили, что две планеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, которые больше похожи на Землю, чем другие известные экзопланеты.

Звезда Тигардена расположена на расстоянии 12,5 световых года от Земли. Около нее находятся две землеподобные экзопланеты — Teegarden b и Teegarden с. Их обнаружили в июне 2019 года в ходе проекта поиска планет вокруг красных карликов CARMENES survey.

Экзопланеты находятся достаточно близко к звезде, периоды их обращения составляют 4,9 и 11,4 дня. Исследователи не исключают, что на планетах может существовать жидкая вода, сообщает Phys.org.

Ранее ученые рассказали, как человечество изменило Землю за 50 лет.

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