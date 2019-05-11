Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) в своем исследовании рассказала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.

Ученые подсчитали, что сейчас около одного миллиона видов животных находятся под угрозой исчезновения.



По данным экспертов, более трети поверхности суши и 75 процентов запасов пресной воды уходят на сельское хозяйство и животноводство. Общая продуктивность земной поверхности за 50 лет снизилась на 23 процента.

В исследовании также сказано, что с 1992 года площадь городов выросла в два раза.

Как отмечают ученые, деятельность человека привела к тому, что порядка 300 миллионов жителей Земли подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов.



Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Чумаков рассказал, что глобальное потепление в России идет ускоренными темпами и в 2,5 раза превосходит этот показатель в мировом масштабе.

