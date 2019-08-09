На складе боеприпасов под Ачинском вновь произошли взрывы

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Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском.



В больнице добавили, что один человек с переломом ребра отказался от госпитализации. «Один отказался, трое амбулаторно, четверо госпитализированы», — сообщает ТАСС со ссылкой в Ачинскую межрайонную центральную больницу.

По сообщению пресс-службы губернатора края, взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию. Было отмечено, что причиной новых взрывов стали молнии.



Жителей расположенного рядом с военным складом села Каменки эвакуируют в безопасную зону. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

Напомним, что 7 августа власти сняли режим чрезвычайной ситуации со всего Ачинского района Красноярского края после того, как в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» произошел пожар.

