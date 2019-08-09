СМИ рассказали об отношении ЕС к российскому продэмбарго
Европейский союз считает российское продовольственное эмбарго неоправданным, поскольку оно носит ответный характер.
Несмотря на запрет ввозить продукты в РФ, агропродовольственный сектор ЕС «был удивительно устойчивым», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
«Большинство затронутых продуктов нашли альтернативные рынки как внутри ЕС, так и за его пределами», — рассказал собеседник.
Ранее в ООН сообщили, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ущерб РФ от санкций ЕС.
В конце июня правительство РФ приняло постановление, согласно которому продовольственное эмбарго будет продлено на 2020 год в ответ на санкции, в том числе для стран ЕС, США, Украины.Общество
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