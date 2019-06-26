Правительство РФ продлило на 2020 год продовольственное эмбарго
Правительство РФ приняло постановление, согласно которому продовольственное эмбарго будет продлено на 2020 год в ответ на санкции, в том числе для стран ЕС, США, Украины.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Напомним, ранее сообщалось, что в России с августа 2015 года уничтожили больше 27 тыс. тонн санкционных продуктов.
Всего на 1 апреля этого года было задержано 26,7 тыс. тонн растительной продукции и 1,2 тысячи тонн продуктов животного происхождения. Из них 27,6 тыс. тонн было уничтожено.ЭкономикаОбщество
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