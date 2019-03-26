ООН: потери Евросоюза из-за санкций оказались больше, чем у России

Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ущерб РФ от санкций ЕС.

«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским», — сказал спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.

Он считает, что Россия уменьшила размер ущерба путем развития отечественного производства, пишет «РИА Новости».

Напомним, 15 марта Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций за «нарушение территориальной целостности» Украины. Санкции продлены до 15 сентября 2019 года.