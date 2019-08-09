Долги «Чаллы яр» на 36 млн рублей оценили в 74 тысячи
Конкурсный управляющий обанкротившейся «дочки» «Сувар Девелопмента» ООО «Чаллы яр» опубликовал отчет об оценке дебиторской задолженности компании. Рыночная стоимость прав требования на 36,1 млн рублей составила лишь 74,5 тысячи рублей.
В число должников елабужского застройщика вошли ОАО «Вымпелком» (1 300 руб.), ОАО «Газпром межрегионгаз Казань» (7 300 руб.), «Татэнергосбыт» (17 100 руб), ООО «АльянсЖилСтрой» (100 000 руб.), ООО «Автомакияж» (16,3 млн руб.), ООО «Отель-К» (15,1 млн рублей) и ООО «Парковочный сервис» (4,6 млн рублей).
Согласно отчету, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, рыночная стоимость последних трех прав требования составляет 0 рублей.
Ранее имущество «Чаллы яр» оценивалось в 155,7 млн рублей. Напомним, что компания была признана банкротом в апреле 2019 года.Бизнес Татарстан
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