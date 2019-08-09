«Трактор» в игре с «Ак Барсом» представит самый большой хоккейный свитер в России

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» поднимет под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Официальное поднятие свитера состоится на матче с казанским «Ак Барсом» 25 сентября. На игру будут приглашены представители Книги рекордов России для фиксации достижения.

На гигантском джерси будут нанесены имена всех обладателей абонементов на игры «Трактора». Ожидается, что свитер провисит под сводами арены весь сезон 2019/2020, после чего займет свое место в клубном музее.

Отметим, что текущий рекорд принадлежит екатеринбургскому «Автомобилисту», у них размер хоккейного свитера составлял 7,14х3,76 м.