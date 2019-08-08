Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж на WorldSkills

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность объектов к проведению в Казани 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это Деревня Универсиады (в дни проведения чемпионата эта территория будет именоваться Деревней WorldSkills) и центр аккредитации.

Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж, передает пресс-служба главы РТ.



Чуть позже президент Татарстана оценит готовность соревновательных площадок выставочного центра «Казань Экспо» к приему и проведению чемпионата, а также проведет совещание.



Ранее Минниханов рассказал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят Казань во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.