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Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж на WorldSkills

20:06, 08.08.2019
Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж на WorldSkills
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность объектов к проведению в Казани 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это Деревня Универсиады (в дни проведения чемпионата эта территория будет именоваться Деревней WorldSkills) и центр аккредитации.

Минниханову первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж, передает пресс-служба главы РТ.

Чуть позже президент Татарстана оценит готовность соревновательных площадок выставочного центра «Казань Экспо» к приему и проведению чемпионата, а также проведет совещание.

Ранее Минниханов рассказал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят Казань во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019.

Общество Татарстан
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