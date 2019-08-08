Спортсмены «Синтеза» Белевцев и Шлейхер стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

Представители СК «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали обладателями золотых медалей на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду.

В синхронных прыжках в воду с вышки татарстанские спортсмены набрали 417,30 балла, на 4 пункта опередив обладателей серебра из Украины Олега Сербина и Алексея Середу (413,16). Третьей стала пара из Великобритании Мэтью Диксон — Ноа Уильямс (412,56).

Отметим, что в данном виде программы разыгрывались лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

Ранее в «Реальном времени» вышло превью чемпионата Европы по прыжкам в воду.