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Спортсмены «Синтеза» Белевцев и Шлейхер стали чемпионами Европы по прыжкам в воду

18:06, 08.08.2019
Спортсмены «Синтеза» Белевцев и Шлейхер стали чемпионами Европы по прыжкам в воду
Фото: minsport.tatarstan.ru

Представители СК «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали обладателями золотых медалей на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду.

В синхронных прыжках в воду с вышки татарстанские спортсмены набрали 417,30 балла, на 4 пункта опередив обладателей серебра из Украины Олега Сербина и Алексея Середу (413,16). Третьей стала пара из Великобритании Мэтью Диксон — Ноа Уильямс (412,56).

Отметим, что в данном виде программы разыгрывались лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

Ранее в «Реальном времени» вышло превью чемпионата Европы по прыжкам в воду.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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