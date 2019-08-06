Два прыгуна СК «Синтез» стартуют на чемпионате Европы

Первый международный турнир при новом президенте Украины

Вчера в Киеве стартовал шестой чемпионат Европы по прыжкам в воду, сегодня на нем будут разыграны первые медали. В составе сборной России из 12 спортсменов двое прыгунов из спортклуба по водным видам спорта «Синтез» — Александр Белевцев и Никита Шлейхер. Подробнее — в превью турнира от «Реального времени».

И медали, и олимпийские лицензии



Два казанских прыгуна проводят насыщенный международный сезон. Александр Белевцев приехал в Киев после стартов на Универсиаде в Неаполе, а Никита Шлейхер выступал на чемпионате мира, о чем уже писало наше издание. В целом состав сборной России на чемпионате Европы можно считать боевым, за исключением того, что в родной Киев не приехал один из лидеров команды Александр Бондарь. Впрочем, свои медали он в этом сезоне уже завоевал. Не будет и Ильи Захарова, который проходит реабилитацию после операции.

Несмотря на потери, настрой на турнир тоже самый боевой, в том числе потому, что помимо медалей будут разыгрывать четыре олимпийские лицензии: по две у мужчин на 3-метровом трамплине и вышке и столько же у женщин на тех же снарядах.

В обоих упражнениях Шлейхер входит в число претендентов на медали. На вышке он последовательно завоевывал бронзу на чемпионате Европы-2016 и серебро на Европе-2018. Будучи «командным игроком» и универсальным спортсменом, Шлейхер брал медали на Универсиаде в миксте с Юлией Тимошининой и в синхронных прыжках. В 2017 году он отличился на чемпионате Европы, проходившем также в Киеве, когда в паре с Александром Белевцевым стал вторым в синхронных прыжках с вышки. Уступила пара только хозяевам вышки — Александру Горшковозову и Максиму Долгову.

Стоит отметить, что в 2015 году, когда Шлейхер дебютировал в составе национальной сборной, будучи спортсменом Татарстана, у прыгунов в воду был еще один старт на первых Европейских играх. Но на второй Европеаде в Минске соревнования у прыгунов не проводились.

«Чемпионат Эуропы зи стрыбкив у воду», который Киев принимает «5—11 серпня», станет первым международным соревнованием, проводимым Украиной при новом президенте Владимире Зеленском. Фото: facebook президента Федерации прыжков в воду Украины Игоря Лысова, facebook.com/Lysov.Igor

Что это за чемпионаты Европы?

«Чемпионат Эуропы зи стрыбкив у воду», который Киев принимает «5—11 серпня», станет первым международным соревнованием, проводимым Украиной при новом президенте Владимире Зеленском. Сам турнир достался ему «в наследство» от президента предыдущего, поскольку эти соревнования по два раза принимает один и тот же город — с 2009 года чемпионаты по два раза принимал итальянский Турин, с 2013-го ЧЕ переместился в немецкий Росток.

С 2017 года чемпионат принял Киев, и на нем выступил Никита Шлейхер. Но тут стоит отметить, что годом ранее он уже выступал на европейском первенстве в рамках ЧЕ по водным видам спорта. Разница между двумя этими турнирами в том, что чемпионаты Европы по водным видам спорта проводятся с 1926 года, поначалу в них были плавание, водное поло и прыжки в воду, а постепенно в программу вошли также синхронное плавание и хай-дайвинг. Но у пловцов с 1991 года появились дополнительные старты в виде чемпионатов Европы на короткой воде, а с 1993 года еще и чемпионаты мира в 25-метровом бассейне. У ватерполистов были Кубки мира, затем Мировая лига, плюс разыгрывались еврокубковые соревнования.

Если учесть, что в историю канули такие солидные международные соревнования, как матчевые встречи прыгунов СССР и ГДР, СССР и США, на какое-то время прекратилось проведение крупных международных соревнований «Весенние ласточки», то получается, что прыгуны в воду временно были обделены международными стартами. Вот и было решено с 2009 года устраивать для них отдельный чемпионат Европы, без пловцов, ватерполистов и синхронисток.

Кстати, в 1990 году в Москве на тех самых «Ласточках» стартовал суперзвезда Голливуда Джейсон Стэтхэм, в то время скромно попросивший сфотографироваться с такими звездами, как Владимир Тимошинин (отец партнерши Никиты Шлейхера Юлии Тимошининой).

Россия лидирует в командном зачете чемпионатов Европы как по общему количеству завоеванных медалей, так и по числу золотых. Только в 2013 году россияне проиграли в командном зачете команде Украины, для которой прыжки в воду остаются одним из последних олимпийских видов спорта, где «жовто-блакитные» продолжают быть конкурентными. К примеру, на недавнем чемпионате мира в Кванджу они удивили юным дуэтом прыгунов с вышки, которым на двоих было 30 лет. 17-летний Олег Сербин и 13-летний Алексей Середа заняли четвертое место в синхронных прыжках, плюс Середа финишировал четвертым на вышке, отстав там от Бондаря.

На недавнем чемпионате мира в Кванджу они удивили юным дуэтом прыгунов с вышки, которым на двоих было 30 лет. Фото twitter.com

В Киеве Бондаря не будет, и можно предполагать, что Шлейхера снова заявят на любимую вышку. Помимо юного украинца, сильными конкурентами Никиты являются Бенжамин Оффре, чемпион Евро-2017, и знаменитый англичанин Том Дэйли, трехкратный чемпион мира. Есть еще его соотечественник Ноа Уильямс, бронзовый призер ЧЕ в синхронных прыжках, замкнувший на чемпионате мира десятку сильнейших.

Что касается 3-метрового трамплина, на котором Шлейхер финишировал на чемпионате мира девятым, лучшим из россиян, то тут основных конкурентов у него также четверо. Это англичанин Джек Ло, бронзовый призер ЧМ-2019, экс-чемпион мира Патрик Хаусдинг из Германии, соотечественник Евгений Кузнецов, да, пожалуй, украинец Олег Колодий — за счет опыта и статуса хозяина соревнований.

На ЧМ Шлейхер и Кузнецов также выступали на синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, финишировав пятыми. Из европейских пар выше их стояли англичане Ло и Даниэль Гудфеллоу и немцы Хаусдинг и Ларс Рюдигер. От хозяев соревнований будет пара Колодий — Горшковозов, но это новый дуэт, поскольку ранее Колодий выступал с Игорем Квашой, который ушел из спорта в мае нынешнего года. Тем не менее на ЧМ украинцы были шестыми, сразу после россиян, причем уступили им совсем немного. Пожалуй, именно старт в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина выглядит наиболее оптимистичным для Шлейхера, в случае его заявки.

Хотя включение в состав сборной Белевцева прогнозирует их совместный старт в синхронных прыжках с вышки. На «мире» от нас выступали Бондарь и Виктор Минибаев, но Бондаря, повторим, сейчас не будет, а Белевцев со Шлейхером были вторыми на чемпионате Европы-2017. Англия (Дэйли и Мэтт Ли) и Украина (Сербин и Середа) будут в числе основных претендентов на золото, Армения и Германия готовы претендовать на бронзу в случае неудачи кого-либо из фаворитов.

В 1972 году Владимир Васин выиграл олимпийское золото на трехметровом трамплине. Фото smsport.ru

Как противостоять Китаю?

Развитие прыжков в воду происходит циклически. После Второй мировой войны в элиту, в которой были только американские прыгуны плюс мексиканцы, вошли спортсмены ГДР. Сборная СССР «подкрадывалась» к пьедесталу почета, начиная с дебюта на Олимпиадах в 1952 году, когда спортсмены и спортсменки занимали призовые места, и, наконец, в 1972 году Владимир Васин выиграл олимпийское золото на 3-метровом трамплине. Стоит заметить, что тогда было всего лишь две дисциплины — 3-метровый трамплин и вышка, но в призерах, помимо США, СССР И ГДР, были и итальянцы, и чехословаки, и шведы, что демонстрировало широкую географию развития прыжков в воду в мире.

Но с возвращением в мировой спорт Китая, который бойкотировал международные соревнования с 1956 по 1980 годы, все изменилось. Уже на первом своем ЧМ-1982 китайцы завоевали две медали, на Олимпиаде-1984 они выиграли первое золото, а на ЧМ-1986 победили в командном зачете. С тех пор ситуация для европейских прыгунов, увы, только ухудшилась, поскольку на мировом уровне конкуренцию Китаю пытаются составить на отдельных снарядах США и Мексика, новички в борьбе за медали Австралия и Канада, Малайзия и Северная Корея.

Несмотря на то, что комплекты медалей увеличивались и теперь их разыгрывают восемь на Олимпиадах и 13 на чемпионатах мира, европейских медалистов становится все меньше. На последнем чемпионате мира только Россия смогла похвастать тем, что четырежды делегировала своих спортсменов на пьедестал почета. Две награды у Англии, одна — у прыгунов Германии, при этом на весь Старый Свет есть только одна действующая позиция чемпионов, это англичане Джек Ло и Крис Мирс, выигравшие на Олимпиаде в Рио золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Увы, стоит отметить камерность в борьбе за медали и на европейских чемпионатах. Давно уже ни на что не претендуют шведы, долго ничего не было слышно о прыгунах Голландии. Только на последнем ЧЕ-2018 Голландия снова заявила о себе золотой медалью Селин Ван Дуйн, а до этого им приходилось «обманывать» болельщиков за счет медалей Уши Фрейтаг — немки, которая решила выступать за Голландию.

На чемпионате Европы готовы стартовать спортсмены из 23 стран. Фото facebook.com/Lysov.Igor

Европе нужна более широкая конкуренция

На чемпионате Европы готовы стартовать спортсмены из 23 стран, но среди них нет, допустим, Чехии, хотя ранее в стране выросли олимпийская чемпионка Милена Дуфкова и призер чемпионата мира Хайдемария Бартова. Но на какой-то момент прервалась связь поколений, и Чехия теперь больше известна тем, что ее прыгунья в воду Андреа Абсолонова стала всемирно известной порноактрисой.

Львиную долю медалей с европейских чемпионатов увозят к себе Англия, Германия, Россия и Украина. В числе тех, кто подбирает крошки с барского стола, Италия и Франция. Венгрия и Голландия.

Не исключено, что киевский ЧЕ откроет новую звезду и новую страну в прыжках в воду — Польшу, чей лидер Каспер Лесяк был восьмым по итогам чемпионата мира на метровом трамплине и третьим среди всех европейцев. Успехи Польши, Греции, Испании, Швейцарии, спортсмены которых ранее завоевывали награды на прыжковых чемпионатах, необходимы Старому Свету, чтобы не превращать тот вид спорта в спутник настольного тенниса, где абсолютное большинство медалей завоевывают натурализованные китайцы. В прыжках в воду тоже появились азиаты: Нгуен Ли представляет Германию, Эден Ченг — Англию, и эта тенденция настораживает.

