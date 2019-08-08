Управление гражданской защиты Уфы выложило фото котов, которые нуждались в помощи спасателей

Управление гражданской защиты Уфы в честь Международного дня кошек опубликовало подборку фотографий котов, которым в определенный момент понадобилась помощь спасателей.

— Пушистые, грациозные кошки и коты тоже иногда становятся «клиентами» спасателей: то на дерево залезут, то в окне застрянут, то в вентиляцию проберутся — десятки причин, по которым сотрудники ПСО (поисково-спасательный отряд, — прим. ред.) Уфы выезжают, чтобы выручить этих милых усатых созданий, — написало управление в своем аккаунте в Instagram.

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Стоит отметить, что на одном фото оказалась не обычная домашняя кошка, а более крупное животное — судя по всему, львенок. Возможно, это львенок по кличке Шерхан, которого поймали разгуливающим в центре Уфы в сентябре 2016 года. Тогда выяснилось, что львенка подарили на день рождения второкласснику, однако животному удалось сбежать во время визита к ветеринару.

Сегодня также опубликовали исследование, согласно которому Казань и Уфа вошли в число самых «кошколюбивых» городов.

