Казань и Уфа вошли в число самых «кошколюбивых» городов

Проект «Питомцы Mail.ru» провел опрос в честь Всемирного дня кошек. Согласно его результатам, Иваново, Казань и Уфа входят в число самых «кошколюбивых» городов.

В этот список попали также Самара и Барнаул. В указанных городах доля кошек среди питомцев значительно выше, чем доля собак.

Также исследование показало самые популярные в России породы кошек, передает ТАСС. С огромным перевесом лидируют беспородные кошки. Таких содержат 55% респондентов.

На втором месте идет британская короткошерстная, их имеют 11% опрошенных. Замыкают тройку лидеров шотландские вислоухие — 8%. За ними следуют породы мейн-кун (3%) и сибирская (3%).