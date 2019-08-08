С начала года РУСАДА проверило на допинг 733 легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по июль 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Всего под проверку попали 733 легкоатлета. Далее по числу проверяемых расположились тяжелая атлетика (233 спортсмена), плавание (153), лыжи (139) и биатлон (98).

Напомним, ранее Всемирная допинговая организация (WADA) сочла подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов.