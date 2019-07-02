WADA сочло подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отобрало допинг-пробы 298 российских спортсменов, вызвавшие у организации наибольшие подозрения. Из них произведен пересмотр по 43 спортсменам.

«ВАДА выявило для целевого исследования 298 спортсменов (представленных 578 образцами) с наиболее подозрительными данными», — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что «данные 43 спортсменов (150 образцов) пересмотрены и сбор доказательств по ним составлен».

WADA уже передало всю информацию в национальные федерации, которые начали составлять по ним дела об антидопинговых нарушениях.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Статус российского агентства удалось вернуть только в сентябре 2018 года. При этом всемирное агентство получило право доступа к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.